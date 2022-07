Custode dello zoo salva la vita di un orango che stava annegando facendogli il massaggio cardiaco

Leggi su it.newsner

(Di martedì 12 luglio 2022) Gli zoo possono essere un ottimo modo per vedere da vicino gli animali, ma è importante seguire le regole. Se ci sono cartelli che dicono “Non dare da mangiare agli animali” è sicuramente per un buon motivo e quindi non bisogna farlo. Purtroppo unè finito in acqua dopo che alcuni visitatorizoo gli hanno lanciato del cibo. Ma unzoo si è dato da fare perrlo. L’incidente è avvenuto al Vinpearl Safari di Phu Quoc Island, in Vietnam. Secondo The Sun, un turista ha tirato del cibo agli oranghi e uno è caduto in acqua cercando di afferrarlo. L’nel fossato e sarebbe potuto morire, se non fosse stato per la rapidità delzoo. Il membro ...