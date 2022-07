Pubblicità

infoitsport : A Bastad tocca a Sonego -

Giornata d'esordio per Lorenzo Sonego nel "Nordea Open", torno ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 27enne torinese, n.63 del ranking, deve vedersela con il russo Aslan Karatsev, n.40 ATP: il 28enne di Vladikavkaz si è aggiudicato in tre set entrambe le sfide precedenti con Sonego. Neanche sul mattone rosso di Bastad - dopo la non fortunatissima trasferta a Wimbledon. Lucia Bronzetti dopo una battaglia che tocca quasi le tre ore di gioco, è uscita a Losanna. Il tennista toscano Lorenzo Musetti si è arreso all'esordio per 6-3 7-5 al serbo Djere nel "Nordea Open", torno ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro a Bastad.