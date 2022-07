11 Luglio 2022 – Sondaggi a picco per Joe Biden, solo il 33% degli americani approva il suo operato. Secondo gli Usa l’Iran sarebbe pronto a inviare droni alla Russia. Ucraina condanna eccezione tedesca per turbine Nord Stream 1 (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente Usa Joe Biden sta registrando un allarmante inflessione di consenso all’interno del suo stesso partito, dove ormai sono il 63% quelli che non lo vorrebbero come portabandiera dell’Asinello alle elezioni del 2024. E’ quanto emerge da una Sondaggio del New York Times/Siena College, che arriva in un momento in cui gli elettori a livello nazionale assegnano al capo della Casa Bianca un misero 33 per cento di gradimento. La notizia arriva mentre vengono comunicati in anteprima i dati sull’inflazione a giugno, ufficialmente attesi mercoledì, che resteranno “molto elevati” Secondo la portavoce della Casa Bianca. l’Iran ha in programma di fornire alla Russia “svariate centinaia di droni, anche a scopo offensivo“, che saranno utilizzati durante ... Leggi su follow (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente Usa Joesta registrando unrmante inflessione di consenso all’interno del suo stesso partito, dove ormai sono il 63% quelli che non lo vorrebbero come portabandiera dell’Asinello alle elezioni del 2024. E’ quanto emerge da unao del New York Times/Siena College, che arriva in un momento in cui gli elettori a livello nazionale assegnano al capo della Casa Bianca un misero 33 per cento di gradimento. La notizia arriva mentre vengono comunicati in anteprima i dati sull’inflazione a giugno, ufficialmente attesi mercoledì, che resteranno “molto elevati”la portavoce della Casa Bianca.ha in programma di fornire“svariate centinaia di, anche a scopo offensivo“, che saranno utilizzati durante ...

