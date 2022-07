Wimbledon 2022, Kyrgios: “Djokovic è una specie di dio” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Djokovic è una specie di dio, è difficile da battere: congratulazioni a lui e al suo team. Sono state due settimane splendide. Io e il mio team siamo un po’ stanchi, ho bisogno di un po’ di vacanza”. Così Nick Kyrgios, subito dopo la finale di Wimbledon 2022 persa contro Novak Djokovic. “Nick, tu tornerai qui, non solo a Wimbledon ma in finale” dice Djokovic dedicando a Kyrgios le prime parole dopo aver vinto il suo settimo trofeo a Wimbledon, il quarto di fila e 21mo Slam per il serbo, a uno solo di differenza da Rafael Nadal. Trofeo vinto, svela l’intervistatrice sul prato del campo centrale dell’All England, nel giorno di anniversario del suo matrimonio: “E ora devo trovare i fiori, altrimenti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “è unadi dio, è difficile da battere: congratulazioni a lui e al suo team. Sono state due settimane splendide. Io e il mio team siamo un po’ stanchi, ho bisogno di un po’ di vacanza”. Così Nick, subito dopo la finale dipersa contro Novak. “Nick, tu tornerai qui, non solo ama in finale” dicededicando ale prime parole dopo aver vinto il suo settimo trofeo a, il quarto di fila e 21mo Slam per il serbo, a uno solo di differenza da Rafael Nadal. Trofeo vinto, svela l’intervistatrice sul prato del campo centrale dell’All England, nel giorno di anniversario del suo matrimonio: “E ora devo trovare i fiori, altrimenti ...

