Torreira | “Roma? È un’ipotesi | ma…”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Lucas, rientrato all’Arsenal, ha parlato del suo futuro. Lasembra una possibilità, anche se la trattativa sembra difficile Pronto a salutare nuovamente la Londra dei Gunners, Lucas. Il calciatore uruguaiano non sembra rientrare nei piani dei londinesi, che potrebbero cederlo nuovamente. Di rientro dal prestito alla Fiorentina, che non lo ha riscattato, L'articolo

Pubblicità

infoitsport : Mercato Roma, dall’Inghilterra: Lucas Torreira è una pista calda - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, vicino #Villar della #Roma? Che aiuto da #Torreira! - LazioNews_24 : #Torreira alla #Roma? Il retroscena raccontato dal giocatore - CalcioPillole : #Roma, il nome di #Torreira ritorna all'ordine del giorno: #Mourinho vorrebbe accelerare. - sportal_it : Roma, Torreira apre ai giallorossi -

L'argentino potrebbe sbarcare nella capitale colmando l'eventuale vuoto lasciato dalla partenza di Zaniolo con destinazione Torino. L'uruguaiano, tornato all'Arsenal, vorrebbe restare in serie A e '...Ma c'è anchenel lotto dei giocatori sotto i riflettori della. Un interesse, a quanto pare, ricambiato visto il desiderio del regista sudamericano di rimettersi in gioco in una piazza ...Lucas Torreira, rientrato all'Arsenal, ha parlato del suo futuro. La Roma sembra una possibilità, anche se la trattativa sembra difficile ...La Roma è in cerca di nuovi rinforzi a centrocampo e Lucas Torreira si è messo a disposizione del club giallorosso. Lo ha fatto ai microfoni di El Pais: "Ho parlato con Mourinho tempo fa, mi ha chiama ...