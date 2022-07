Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Spunta il nome della sostituta

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 11 luglio 2022) Come ogni anno, ormai, di questi periodi circola sul web un gossip inerente, in particolar modo,. Voci di corridoio, infatti, riportano che l’opinionista del dating show di Canale 5 possa non tornare nel programma nella prossima stagione. Contrariamente a quanto accaduto in passato, però, stavolta èto anche ilpossibile. Scopriamo di chi si tratta. I rumor sulla possibile dipartita didalascerà davvero? Questa non è certamente la prima volta in cui viene diffusa questa indiscrezione. Anche negli anni ...