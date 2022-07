Thorstvedt in arrivo al Sassuolo. Rispunta Zaza per l’attacco? (Di lunedì 11 luglio 2022) Da sempre al centro dell’attenzione per i suoi gioielli che fanno gola a tanti club , il Sassuolo pensa anche a rinforzarsi come dimostra l’acquisto dal Genk del centrocampista norvegese, Kristian Thorstvedt, classe 1999. Per l’attacco, invece, si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Simone Zaza. Thorstvedt al Sassuolo: quale sono le cifre dell’affare? Gli emiliani hanno pagato la clausola rescissoria di 10 milioni al Genk per assicurarsi il giocatore. Nelle prossime ore il norvegese sarà in Italia per visite mediche e firma. Nell’ultima stagione ha segnato 5 gol e servito 2 assist. Ha disputato 6 gare in Europa League e lo scorso maggio ha debuttato nella nazionale maggiore. Le caratteristiche di Thorstvedt Classe 1999, è dotato di una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 luglio 2022) Da sempre al centro dell’attenzione per i suoi gioielli che fanno gola a tanti club , ilpensa anche a rinforzarsi come dimostra l’acquisto dal Genk del centrocampista norvegese, Kristian, classe 1999. Per, invece, si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Simoneal: quale sono le cifre dell’affare? Gli emiliani hanno pagato la clausola rescissoria di 10 milioni al Genk per assicurarsi il giocatore. Nelle prossime ore il norvegese sarà in Italia per visite mediche e firma. Nell’ultima stagione ha segnato 5 gol e servito 2 assist. Ha disputato 6 gare in Europa League e lo scorso maggio ha debuttato nella nazionale maggiore. Le caratteristiche diClasse 1999, è dotato di una ...

Pubblicità

news_modena : In arrivo il norvegese Thorstvedt, Frattesi e Scamacca vicini alla cessione; prende quota l’idea Pinamonti - LeBombeDiVlad : ??? #Sassuolo: in arrivo #Thorstvedt ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - tcm24com : Colpo del Sassuolo, a centrocampo è fatta per l'arrivo di Thorstvedt #Thorstvedt #Genk #Sassuolo - TuttoCalcioo_ : #Sassuolo | è fatta per #Scamacca al #PSG, in arrivo #Thorstvedt dal #Genk. -