Stasera Draghi potrebbe salire al Quirinale da Mattarella (Di lunedì 11 luglio 2022) Si profila un confronto serale dopo lo strappo dei 5 stelle sul decreto Aiuti e la richiesta di verifica della maggioranza di Silvio Berlusconi Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 luglio 2022) Si profila un confronto serale dopo lo strappo dei 5 stelle sul decreto Aiuti e la richiesta di verifica della maggioranza di Silvio Berlusconi

Pubblicità

Lazzaro1969 : Mi aspetto che stasera Draghi salga al Colle per riferire a Mattarella sulla separazione di #Totti e #ilaryblasi. - cavalierebianc5 : RT @actarus1070: ??Il #M5S non voterà il decreto aiuti alla Camera: i grillini usciranno dall'aula. Quindi Draghi stasera si dimetterà ? - actarus1070 : ??Il #M5S non voterà il decreto aiuti alla Camera: i grillini usciranno dall'aula. Quindi Draghi stasera si dimetterà ? - marcoz984 : Fossi in Draghi, farei stasera un discorso ai cittadini anche a costo di rovinargli le vacanze. Direi che con ogni… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Conte resta al governo, che però 'deve cambiare marcia'. Lo ha detto stasera Giuseppe Conte alla congiunta dei parlamenta… -