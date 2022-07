Sicurezza veicoli: scatola nera, lSA e alcolock. Cosa cambia dal 6 Luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Come anticipato nell’articolo Automotive, il 2022 tra Cybersecurity e Smart and Connected Mobility ha iniziato a trovare applicazione il nuovo Regolamento sulla Sicurezza generale dei veicoli. Il Regolamento introduce una serie di sistemi avanzati obbligatori di assistenza alla guida per migliorare la Sicurezza stradale e contestualmente delinea il quadro giuridico per l’omologazione nell’UE dei veicoli automatizzati e privi di conducente. Le misure di Sicurezza introdotte sono volte a proteggere i passeggeri, i pedoni e i ciclisti. Secondo le stime si eviterebbero fino al 2038 più di 25 000 decessi e almeno 140 000 feriti gravi. L’entrata in vigore del Regolamento consente di intraprendere il percorso conclusivo del quadro giuridico per i veicoli automatizzati e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 luglio 2022) Come anticipato nell’articolo Automotive, il 2022 tra Cybersecurity e Smart and Connected Mobility ha iniziato a trovare applicazione il nuovo Regolamento sullagele dei. Il Regolamento introduce una serie di sistemi avanzati obbligatori di assistenza alla guida per migliorare lastradale e contestualmente delinea il quadro giuridico per l’omologazione nell’UE deiautomatizzati e privi di conducente. Le misure diintrodotte sono volte a proteggere i passeggeri, i pedoni e i ciclisti. Secondo le stime si eviterebbero fino al 2038 più di 25 000 decessi e almeno 140 000 feriti gravi. L’entrata in vigore del Regolamento consente di intraprendere il percorso conclusivo del quadro giuridico per iautomatizzati e ...

