Sequestro di oltre cinquemila tonnellate di pellet da riscaldamento | operazione in varie zone d’Italia Guardia di finanza

(Di lunedì 11 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Sono5 mila ledidacontraffatto e commercializzato in frode sequestrate dalladiin un’a largo raggio che ha interessato tutto il territorio nazionale. 52 titolari di azienda, rivenditori, produttori, importatori e grossisti del settore sono stati denunciati per i reati di contraffazione e frode in commercio. Nel corso dell’sono stati sequestrati anche 47 macchinari ed impianti industriali destinati alla produzione delillegale nonché1 milione e mezzo di sacchi vuoti destinati ad essere riempiti ed immessi sul mercato con indicazioni ...

Sono oltre 5 mila le tonnellate di pellet da riscaldamento contraffatto e commercializzato in frode sequestrate dalla Guardia di Finanza in un'operazione a largo raggio che ha interessato tutto il territorio nazionale. Sono 52 le persone denunciate in diverse regioni tra cui la Calabria. Sotto sequestro oltre 5mila tonnellate di pellet da riscaldamento.