Roma | Celik si presenta | “Non avrò problemi con Mourinho Sono qui grazie ad Under”

(Di lunedì 11 luglio 2022) C’è anche lain questo mercato. Dopo le voci su Dybala e Cristiano Ronaldo è il momento di fare sul serio e pensare al pratico. Tuttavia senza abbandonare i sogni di mercato, quasi proibiti, ma che tanto fanno sperare i tifosi giallorossi. Oggi è la giornata del turco, terzino destro in arrivo dal Lille. Il costo dell’operazione è stato di circa 7 milioni, con il difensore che ha firmato un contratto fino al 2026. La conferenza inizia ovviamente con una piccolazione, imbeccata dalle domande di Angelo Mangiante, inviato Sky: “Laè un grandissimo club.lusingato che abbia pensato a me, oraqui per salire di livello. Lavorare consarà una motivazione in più. Mi ritengo forte come difensore, ma devo migliorare nel gioco ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, domani l'arrivo in città di Zeki #Celik ?? - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, gli ultimi aggiornamenti fra #Celik, il centrocampo e le cessioni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Celik: 'Tanti club mi volevano, ma questo è quello giusto' - napolimagazine : ROMA - Celik: 'Tanti club mi volevano, ma questo è quello giusto' -

Lo ha detto Zeki, nuova acquisto dellanella conferenza stampa di presentazione a Trigoria. "Sono felice di essere il quarto giocatore turco a indossare questa maglia, ho sempre sognato di ...Il neo terzino dellasi è presentato in conferenza stampa Zeki, neo terzino della, si è presentato al mondo giallorosso in conferenza stampa. SCELTA- "Laè un grandissimo club, mi ha ...Tiago Pinto: Celik è un giocatore giovane ma con tanta esperienza. Non è stata una trattativa semplice - A.S. Roma - Poco prima della conferenza stampa di presentazione di Zeki Celik , calciatore dell ...'Per me è l'occasione per alzare l'asticella' ROMA (ITALPRESS) - 'La Roma è un grandissimo club, mi ha lusingato che abbiano voluto me. Per me ...