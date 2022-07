Ricciardi, ‘persi 2 mesi su quarta dose over 60, servono Agenzie coraggiose’ (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Fda statunitense, due mesi fa, sulla base degli stessi dati utilizzati ora dall’Ema per autorizzare la quarta dose di vaccino anti-Covid agli ultra 60enni, e sulla base di pareri di scienziati autorevoli, aveva detto che era opportuno vaccinare per evitare che persone vaccinate da troppo tempo fossero vulnerabili. In modo particolare quelle di una certa età. In Europa abbiamo aspettato 2 mesi. E questo ha bloccato 60 giorni di campagna vaccinale che ci avrebbe probabilmente impedito di avere questa ondata”. Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento a ‘InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro’, promosso da GlaxoSmithKline (GSK) nella sede di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Fda statunitense, duefa, sulla base degli stessi dati utilizzati ora dall’Ema per autorizzare ladi vaccino anti-Covid agli ultra 60enni, e sulla base di pareri di scienziati autorevoli, aveva detto che era opportuno vaccinare per evitare che persone vaccinate da troppo tempo fossero vulnerabili. In modo particolare quelle di una certa età. In Europa abbiamo aspettato 2. E questo ha bloccato 60 giorni di campagna vaccinale che ci avrebbe probabilmente impedito di avere questa ondata”. Lo ha detto Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento a ‘InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro’, promosso da GlaxoSmithKline (GSK) nella sede di ...

