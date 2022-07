Palermo, Baldini: “Un campionato tranquillo non fa per me, so che possiamo andare in Serie A” (Di lunedì 11 luglio 2022) Non pone limiti alla propria squadra Silvio Baldini dopo la promozione in Serie B, e nella prima conferenza stampa della stagione ha le idee chiare sugli obiettivi del Palermo: “So che i nuovi dirigenti hanno detto che dobbiamo fare un campionato tranquillo, sereno e di transizione ma questo non fa per me: io alleno il Palermo convinto che possa andare in Serie A“. “Non mi interessa la paura che le cose possano andare male, continuerò a crederci come ho fatto fino ad oggi – ha aggiunto Baldini -. Sono pronto per questa nuova sfida e attendo che inizi il campionato. Non sarà una passeggiata ma so che alla fine il Palermo otterrà la promozione in Serie A”. Il tecnico ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Non pone limiti alla propria squadra Silviodopo la promozione inB, e nella prima conferenza stampa della stagione ha le idee chiare sugli obiettivi del: “So che i nuovi dirigenti hanno detto che dobbiamo fare un, sereno e di transizione ma questo non fa per me: io alleno ilconvinto che possainA“. “Non mi interessa la paura che le cose possanomale, continuerò a crederci come ho fatto fino ad oggi – ha aggiunto-. Sono pronto per questa nuova sfida e attendo che inizi il. Non sarà una passeggiata ma so che alla fine ilotterrà la promozione inA”. Il tecnico ...

