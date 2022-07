Mertens, Belotti, Petagna, Suarez e... Ora i parametri zero diventano anche last minute (Di lunedì 11 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Mertens, Belotti, Petagna, Suarez e... Ora i parametri zero diventano anche last minute - MarcoTeclani : @mattia61183951 Tutti questi infortuni non li ho visti lo scorso anno in Mertens. Belotti ha saltato molte partite… - MarcoTeclani : @mattia61183951 Belotti non è un giocatore da Sarri su.. il mercato da 10 lo fa se mette dentro in un modo o nell'a… - Rvpobey : RT @JorgeLfc29: Agentes Livres: ???? Pogba ???? Dybala ???? Eriksen ?????????????? Lingard ???? Dembele ???? Isco ???? Cavani ???? Di Maria ???? Mertens ???? Romag… - massidanu : I giocatori che non rientrano più nei piani societari #Isco #Sirigu #belotti #Dybala #Neymar #Icardi #Mertens Cas… -