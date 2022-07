Marianella: “Milan, Renato Sanches è un giocatore fortissimo, ma…” (Di lunedì 11 luglio 2022) Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista, ha espresso il suo parere su Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Massimo, noto giornalista e telecronista, ha espresso il suo parere su, obiettivo di mercato del

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Marianella: 'Faccio il tifo per Ziyech al Milan, arricchirebbe la Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marianella: 'Faccio il tifo per Ziyech al Milan, arricchirebbe la Serie A' - milanmagazine_ : SKY - Marianella: 'Faccio il tifo per Ziyech al Milan, arricchirebbe la Serie A' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marianella: 'Faccio il tifo per Ziyech al Milan, arricchirebbe la Serie A' - apetrazzuolo : SKY - Marianella: 'Faccio il tifo per Ziyech al Milan, arricchirebbe la Serie A' -