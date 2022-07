Malore mentre insegna arrampicata in Presolana: muore a 52 anni Gianluca Gatti (Di lunedì 11 luglio 2022) Castione della Presolana. È morto nel luogo che più amava, ai piedi di una falesia, facendo ciò che gli piaceva di più nella vita: insegnare arrampicata. Gianluca Gatti, 52 anni di Breno, maestro di climbing e istruttore federale, si è sentito male sabato pomeriggio alla base della falesia Foppella di Castione della Presolana, durante una lezione. Si è accasciato, accusando un Malore, e nemmeno il tempestivo intervento dell’elisoccorso è riuscito a salvarlo. È morto poco dopo aver raggiunto gli Spedali Civili di Brescia. Era soprannominato il “Gatto”, proprio per la sua abilità nella scalata: agile, sicuro di sé, con una resistenza e una maestria nel cercare i giusti appigli che lo aveva fatto conoscere e apprezzare in Valcamonica e nella ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 luglio 2022) Castione della. È morto nel luogo che più amava, ai piedi di una falesia, facendo ciò che gli piaceva di più nella vita:re, 52di Breno, maestro di climbing e istruttore federale, si è sentito male sabato pomeriggio alla base della falesia Foppella di Castione della, durante una lezione. Si è accasciato, accusando un, e nemmeno il tempestivo intervento dell’elisoccorso è riuscito a salvarlo. È morto poco dopo aver raggiunto gli Spedali Civili di Brescia. Era soprannominato il “Gatto”, proprio per la sua abilità nella scalata: agile, sicuro di sé, con una resistenza e una maestria nel cercare i giusti appigli che lo aveva fatto conoscere e apprezzare in Valcamonica e nella ...

Pubblicità

VedeleAngela : RT @doluccia29: Un bracciante agricolo albanese di 20 anni, è morto per malore improvviso ?? mentre lavorava in serra. Si pensa sia successo… - GPTurchi : RT @Bergamonews: Malore mentre insegna arrampicata in Presolana: muore a 52 anni Gianluca Gatti - BergamoNews - grecale66 : RT @doluccia29: Un bracciante agricolo albanese di 20 anni, è morto per malore improvviso ?? mentre lavorava in serra. Si pensa sia successo… - Bergamonews : Malore mentre insegna arrampicata in Presolana: muore a 52 anni Gianluca Gatti - BergamoNews - frances88451672 : RT @doluccia29: Un bracciante agricolo albanese di 20 anni, è morto per malore improvviso ?? mentre lavorava in serra. Si pensa sia successo… -