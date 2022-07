Lewandoski via | il Bayern taglia la via alla Juventus

Pubblicità

zetasette : @paolo_is_dead Ecco perché ha il bilancio in attivo e vince le Champions . Lewandoski sono 3 anni che vuole andare… - BaizzOh : @SteveDe02663160 @paolo_is_dead Senti, rispetto a quello che vogliono ovvero cash, è gratis. Se chiedono al barca c… -

Su Osimhen non saprei, credo sia più una tutela nel caso in cuidovesse andare, come pare'. Come sei passato dal calcio maschile a quello femminile 'Una sera c'era la Champions League ...La Bild, ieri, non ha avuto dubbi su chi possa essere l'erede died ha tentato di ... "Se Lewandowski dovesse seriamente andar, allora il sostituto ideale sarebbe Osimhen . Che per me non ...Bayern Monaco, idea Kane se Lewandowski dovesse andar via. Il polacco aspetta il Barcellona ma strizza l'occhio al Chelsea (a caccia del dopo-Lukaku).L’attaccante ha già scelto il Barcellona ma c’è il veto del presidente onorario Hoeness e ora è atteso in ritiro martedì ...