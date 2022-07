La nonna di Fedez operata dopo una brutta caduta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 luglio 2022) E’che come sempre sui social racconta tutto di se stesso e questa volta anche della paura per la frattura della. La signora Luciana Violini si è fratturata un femore, è accaduto nei giorni scorsi,l’incontro trae nipote. Ladiè già stataed è andato tutto bene. Solo oggi il rapper ha raccontato cosa è successo e i momenti di tensione vissuti in famiglia. Laha 91 anni, li ha compiuti ad aprile festeggiata da tutta la famiglia, dai suoi adorati nipoti. Poi l’incidente, una cosa per niente rara alla sua età, la frattura del femore, un brutto incidente, un brutto momento.racconta ladella“Purtroppo due giorni fa la ...