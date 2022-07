I Maneskin no ma Jova sì: quando anche il contagio è ideologico (Di lunedì 11 luglio 2022) Per l'aumento dei contagi è stato chiesto di fermare il concerto dei Maneskin ma non quelli di Jovanotti: anche il Covid, in Italia, è selettivo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Per l'aumento dei contagi è stato chiesto di fermare il concerto deima non quelli dinotti:il Covid, in Italia, è selettivo

Pubblicità

mannuk63 : @DaniilmalishevG @RomanoDeNoni @Corriere Lo penso anche io dopo la notorietà eurofestival e la pompata mediatica. A… - symo_greg : RT @fracalderoniIT: Fatemi capire: ai #maneskin viene chiesto di annullare il concerto domani per paura di aumentare contagi.. invece Jova… - ARubino_It : @ardigiorgio Ma il covid si trasmette con i Maneskin. Non con Jova - SaverioTolomeo : @lorenzB59 @carovana12 In effetti per il concerto di Vasco, nessuno ha detto nulla, per il Jova Beach altrettanto.… - team_jules_ : …e dei Maneskin abbiamo notizie? No, perché a vedere questa folla mi chiedo come mai non sia stato implorato anche… -