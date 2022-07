Gas, da oggi a forniture Nord Stream per manutenzione (Di lunedì 11 luglio 2022) Scatta oggi lo stop delle forniture di gas dalla Russia all'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream. La società fa sapere che il fermo durerà 10 giorni nei quali saranno eseguite operazioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Scattalo stop delledi gas dalla Russia all'Europa attraverso il gasdotto. La società fa sapere che il fermo durerà 10 giorni nei quali saranno eseguite operazioni di ...

