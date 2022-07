De Zerbi Shaktar | UFFICIALE la separazione La nota del club ucraino

Pubblicità

Roberto De Zerbi ha appena rescisso con lo shaktar Donetsk. De Zerbi ha risolto il contratto con lo Shaktar Donetsk chissà se deciderà di prendersi un sabbatico per riprendersi. De Zerbi ha appena rescisso con lo Shaktar.

Roberto Denon è più l'allenatore delloDonetsk. A comunicarlo è il club ucraino Roberto Denon è più l'allenatore dello. A comunicarlo è lo stesso club ucraino sui propri canali ...Roberto Deha deciso di rescindere il contratto con loDonetsk, dopo che per via della guerra è rientrato in Italia con il suo staff. L'ex allenatore del Sassuolo aveva cominciato la sua avventura ...Milano, 11 luglio 2022 - Roberto De Zerbi è pronto per una nuova avventura. L'ex tecnico del Sassuolo, trasferitosi in Ucraina un anno fa, ha risolto il contratto che lo legava fino al 30 giugno 2023 ...L'ex allenatore del Sassuolo lascia dopo un solo anno ROMA (ITALPRESS) - Dopo appena un anno Roberto De Zerbi lascia lo Shakthar Donetsk.