Covid, Cartabellotta: "Picco a fine settimana o all'inizio della prossima. Numeri raddoppiati in terapia intensiva, fragili facciano subito 4? dose" (Di lunedì 11 luglio 2022) "Si conferma un'elevata circolazione del virus, ma sembra che ci sia qualche segno di rallentamento, anche se è ancora presto per dirlo. È possibile che arriveremo al Picco alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima. I Numeri però restano alti". Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione "Fino a qui tutto bene" (Radio Cusano Campus) dal presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, che, tuttavia, aggiunge: "Rispetto all'11 giugno scorso stiamo avendo Numeri più che raddoppiati in area medica, mentre in terapia intensiva abbiamo un raddoppio dei ricoveri. Il vero problema, oltre all'impatto sugli ospedali, è che ...

