Cittadinanza russa facile, proteste ucraine (Di lunedì 11 luglio 2022) Putin ha firmato ieri un decreto che semplifica le procedure per gli ucraini che intendono prendere la Cittadinanza russa. Dura la reazione del governo di Kiev, secondo cui si tratta L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 11 luglio 2022) Putin ha firmato ieri un decreto che semplifica le procedure per gli ucraini che intendono prendere la. Dura la reazione del governo di Kiev, secondo cui si tratta L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

aleLand03 : RT @bordoni_russia: Decreto di Putin: qualsiasi residente in ucraina (non solo i residenti di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporodze) ha dir… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Le truppe russe non si concedono alcuna pausa nei bombardamenti sull'Ucraina, dal Donbass a Kharkiv, ma da Mosca Vladimir… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Le truppe russe non si concedono alcuna pausa nei bombardamenti sull'Ucraina, dal Donbass a Kharkiv, ma da Mosca Vladimir… - cotrozzi_lisa : RT @bordoni_russia: Decreto di Putin: qualsiasi residente in ucraina (non solo i residenti di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporodze) ha dir… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Le truppe russe non si concedono alcuna pausa nei bombardamenti sull'Ucraina, dal Donbass a Kharkiv, ma da Mosca Vladimir… -