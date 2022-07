Cede giostra nel Napoletano | 10 feriti lievi Tragedia sfiorata

(Di lunedì 11 luglio 2022) Unaapparentemente innocua si è trasformata in una trappola. A Palma Campania, nel, unaallestita da pochi giorni in occasione della festa della Madonna delle Grazie ha ...

Unaapparentemente innocua si è trasformata in una trappola. A Palma Campania, nel napoletano, unaallestita da pochi giorni in occasione della festa della Madonna delle Grazie ha ceduto riducendosi a un groviglio di lamiere. Nell'incidente una decina di persone sono rimaste ferite