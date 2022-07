Calcio femminile, Europei 2022: Inghilterra esagerata sulla Norvegia, Austria batte Irlanda del Nord (Di lunedì 11 luglio 2022) In archivio un lunedì a tinte britanniche per quanto riguarda gli Europei femminili di Calcio. Ma se, da una parte, all’Irlanda del Nord il pomeriggio non sorride, dall’altra l’Inghilterra addirittura esagera nei confronti della Norvegia, con cui fa capire quanto siano importanti le differenze. Nel pomeriggio, l’Austria apre le danze con una gran punizione di Schiechtl al 19? del primo tempo che sblocca il risultato proprio contro le Nordirlandesi. Queste il pareggio lo cercano a lungo, ma è la fase finale della partita quella decisiva: un’altra Katharina, Naschenweng, sfrutta una difesa non proprio al massimo della forma per siglare il 2-0 che procura la prima vittoria alle Austriache al St. Mary’s Stadium di ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) In archivio un lunedì a tinte britanniche per quanto riguarda glifemminili di. Ma se, da una parte, all’delil pomeriggio non sorride, dall’altra l’addirittura esagera nei confronti della, con cui fa capire quanto siano importanti le differenze. Nel pomeriggio, l’apre le danze con una gran punizione di Schiechtl al 19? del primo tempo che sblocca il risultato proprio contro leirlandesi. Queste il pareggio lo cercano a lungo, ma è la fase finale della partita quella decisiva: un’altra Katharina, Naschenweng, sfrutta una difesa non proprio al massimo della forma per siglare il 2-0 che procura la prima vittoria alleche al St. Mary’s Stadium di ...

