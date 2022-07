Calcio: Bayern, sogno Kane per dopo - Lewandowski (Di lunedì 11 luglio 2022) Sul polacco, oltre al Barcellona, anche Chelsea e Psg MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Non solo De Ligt. Al Bayern Monaco c'è da risolvere il nodo legato al futuro di Robert Lewandowski, deciso a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Sul polacco, oltre al Barcellona, anche Chelsea e Psg MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Non solo De Ligt. AlMonaco c'è da risolvere il nodo legato al futuro di Robert, deciso a ...

Pubblicità

tuttosport : La #Juve, #DeLigt, il #Bayern: se l'olandese va, occhio alle entrate. #Koulibaly per cominciare VIDEO - tuttosport : #DeLigt ha detto alla #Juve di volere andare via. #Bayern a #Torino! ?? - Gazzetta_it : Juve, l'asta per De Ligt è aperta: entra in gioco il Bayern. E il Chelsea prepara il rilancio - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Bayern, sogno Kane per dopo-Lewandowski - sportface2016 : #BayernMonaco, idea #Kane se #Lewandowski dovesse andar via -