Bimba "marchiata" all'asilo, i genitori: "Abbiamo paura" (Di lunedì 11 luglio 2022) Sulla pelle della Bimba è stata incisa la scritta "Xiu", "vergogna". La procura ha avviato un'inchiesta ma il responsabile non è stato ancora identificato. I genitori: "Abbiamo paura" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Sulla pelle dellaè stata incisa la scritta "Xiu", "vergogna". La procura ha avviato un'inchiesta ma il responsabile non è stato ancora identificato. I: "

