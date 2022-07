Assegno unico INPS, la rata di agosto arriverà regolarmente? (Di lunedì 11 luglio 2022) Il mese di agosto è caratterizzato da un rallentamento delle attività amministrative statali in generale. Ecco cosa accade per l’Assegno L’Assegno unico universale per i figli a carico è in vigore da quest’anno. I primi pagamenti sono stati erogati a partire dal mese di marzo ma si stanno ancora riscontrando alcune problematiche. Il nuovo sostegno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 11 luglio 2022) Il mese diè caratterizzato da un rallentamento delle attività amministrative statali in generale. Ecco cosa accade per l’L’universale per i figli a carico è in vigore da quest’anno. I primi pagamenti sono stati erogati a partire dal mese di marzo ma si stanno ancora riscontrando alcune problematiche. Il nuovo sostegno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

wam_the : Come rifare la domanda per l’assegno unico - ____Hidan : @carmelodipaola l'assegno unico? - wam_the : Arretrati assegno unico con aumento: pagamenti il 15 luglio? - carmendiaz34 : @INPS_it @PTridico @Montecitorio Per adesso è un po' un disastro, da marzo ancora niente assegno unico. - CAFACLI : RT @BenecomuneNet: ??CAF Acli: con l’assegno unico si può continuare ad usufruire delle detrazioni relative alle spese per i figli a carico?… -