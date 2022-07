11 luglio … da Bearzot a Mancini …

(Di lunedì 11 luglio 2022) 111982 … 112021 … l’Italia trionfa … due allenatori … due storie di successo a tinte azzurre per GLIEROIDELCALCIO.COM Raffaele Ciccarelli La magia di quando si è ragazzi, di quando si vive quel periodo spensierato della propria vita che si chiama adolescenza, fa sì che gli eventi vissuti in quel determinato momento restino indelebili nella memoria. Ricordi eterni. La cadenza circolare del tempo inesorabilmente ripete le date come i compleanni, gli anniversari, e l’11, quando arriva, nella memoria dei nostrani appassionati di calcio rievoca sempre momenti indimenticabili, irripetibili. La ricorrenza di quest’anno, poi, è particolare di suo: rappresenta, infatti, il quarantennale della vittoria del mondiale di Spagna, che da quest’anno vede affiancato anche il ricordo della vittoria del secondo Europeo della ...

GianmarioM7 : #Zoff #Gentile #Cabrini #Oriali @FulvioCollovati #Scirea #Conti @MarcoTardelli82 #Rossi @GiancarloAntog1 #Graziani… - gentlemens66 : 11 luglio 1982 #ITALIA #CAMPIONEDELMONDO. L’immagine più bella del mondiale: #PresidenteRepubblica Sandro Pertini g… - giovannipgrosso : 11 luglio 1982 - ? Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.… - sportli26181512 : Mondiali 1982, il cammino dell'Italia: polemiche, silenzio stampa, le vittorie e Pertini: L'11 luglio di 40 anni fa… - CalcioPillole : ??? #AccaddeOggi: L'11 luglio 1982 l' #Italia di #Bearzot sfida nelle finale del Mundial di Spagna la Germania Ovest… -

Sull'aereo di ritorno in Italia, il capo dello Stato gioca a carte con i giocatori Franco Causio, Dino Zoff e il ct. 112022L'anniversario della vittoria degli Europei è stato in parte oscurato dal 40ennale del Mundial '82 vinto in Spagna sempre l'11dalla banda -ma Roberto Mancini ricorda bene tutto di quanto accaduto 365 giorni fa. Intervistato dalla Gazzetta il ct dice Nell'intervista Mancini però ha parlato anche del caso - ...Lo Zio, il soprannome di tutta una vita. «E' stato Marini a battezzarmi così. Giampiero, amico e fratello maggiore». Lo Zio, ovvero Giuseppe Bergomi, era il più ...Arriva in prima tv su Rai 1 l’emozionante racconto dell’estate “mundial” dell’Italia con la voce narrante di Marco Giallini, già al cinema come evento speciale ...