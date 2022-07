(Di domenica 10 luglio 2022) Al via gli "Internazionali di Tennis", ATP Challenger disputato sui campi in “rosso” della città veneta. L'argentino Cachin è la prima testa di serie. Nutrita pattuglia di italiani nel main draw, in programma il primo turno di qualificazioni con 14in campo

Verona: tredici azzurri già in tabellone