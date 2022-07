Usa e diritto all’aborto: ripercorriamo le tappe (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo gli ultimi avvenimenti negli Usa in materia di aborto, con Brave oggi vogliamo ripercorrere insieme le tappe fondamentali di quanto sta succedendo. Negli ultimi mesi negli Stati Uniti la battaglia sul diritto all’aborto è stata al centro dell’esposizione mediatica, complici anche le campagne elettorali per le prossime elezioni presidenziali nel 2024. Il 24 giugno 2022 la Corte suprema degli Usa ha abolito la sentenza Roe v. Wade del 1973, attraverso la quale la stessa Corte sancì il diritto all’interruzione di gravidanza per tutte le donne americane. Questa storica sentenza ha costituito un precedente usato nella prassi, senza mai diventare a tutti gli effetti una legge. Ciò avviene poiché le sentenze della Corte e la prassi costituiscono le basi fondamentali per il sistema giuridico negli Stati Uniti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo gli ultimi avvenimenti negli Usa in materia di aborto, con Brave oggi vogliamo ripercorrere insieme lefondamentali di quanto sta succedendo. Negli ultimi mesi negli Stati Uniti la battaglia sulè stata al centro dell’esposizione mediatica, complici anche le campagne elettorali per le prossime elezioni presidenziali nel 2024. Il 24 giugno 2022 la Corte suprema degli Usa ha abolito la sentenza Roe v. Wade del 1973, attraverso la quale la stessa Corte sancì ilall’interruzione di gravidanza per tutte le donne americane. Questa storica sentenza ha costituito un precedente usato nella prassi, senza mai diventare a tutti gli effetti una legge. Ciò avviene poiché le sentenze della Corte e la prassi costituiscono le basi fondamentali per il sistema giuridico negli Stati Uniti ...

repubblica : Usa, Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto: 'La decisione della Corte Suprema e' terribile e sb… - fanpage : Il presidente americano Joe Biden ha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo per garantire alle donne il dirit… - gennaromigliore : Un ordine esecutivo per riaffermare che l’#aborto è un diritto anche negli USA. Bravo #Biden - alexbottoni : Usa, Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto - ottovanz : RT @gennaromigliore: Un ordine esecutivo per riaffermare che l’#aborto è un diritto anche negli USA. Bravo #Biden -