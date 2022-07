“Stuprata in spiaggia dai miei amici” | denunciata anche una ragazza

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 10 luglio 2022) Una ventenne è arrivata a sporgere denuncia ai carabinieri nei confronti di quattro ragazzi che l’avrebberomentre si trovava in unadi Stresa (Verbania), sul Lago Maggiore. L’episodio secondo il suo racconto, sarebbe avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno 2022: il gruppo aveva intenzione di trascorrere la serata in compagnia a bere e ballare nei locali della zona, ma la situazione sarebbe poi degenerata. La vittima sostiene di essere stata aggredita da alcuni, tutti tra i 19 e i 25 anni, come lei di origine sudamericana, ma residenti in zona. I suoi ricordi sono però labili, complice lo choc e lo stato di alterazione in cui si trovava in quel momento. “Mi tenevano ferma a terra e mi hanno violentata a turno“, questo è quanto emerso dalla deposizione della giovane secondo quanto riportato dal Corriere ...