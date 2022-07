Sport in tv oggi (domenica 10 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 10 luglio 2022) oggi, domenica 10 luglio 2022, oltre ai World Games, saranno di scena diversi Sport: il tennis con la finale maschile di Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro d’Italia Donne, i motori con il GP d’Austria di F1, il nuoto con gli Europei juniores, e molti altri ancora. CLICCA QUI PER IL programma ODIERNO DEI WORLD GAMES programma Sport IN TV oggi (domenica 10 luglio) 09.00 Nuoto, Europei juniores: sessione mattutina – len.eu 12.00 Ciclismo femminile, Giro d’Italia Donne 2022: 10a tappa – 12.45 EuroSport Player, 12.45-14.00 Rai Sport + HD, Rai Play, 14.00-14.45 Rai 2, Rai Play, 18.15 Differita EuroSport 1 12.45 Ciclismo, Tour de ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)102022, oltre ai World Games, saranno di scena diversi: il tennis con la finale maschile di Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro d’Italia Donne, i motori con il GP d’Austria di F1, il nuoto con gli Europei juniores, e molti altri ancora. CLICCA QUI PER ILODIERNO DEI WORLD GAMESIN TV10) 09.00 Nuoto, Europei juniores: sessione mattutina – len.eu 12.00 Ciclismo femminile, Giro d’Italia Donne 2022: 10a tappa – 12.45 EuroPlayer, 12.45-14.00 Rai+ HD, Rai Play, 14.00-14.45 Rai 2, Rai Play, 18.15 Differita Euro1 12.45 Ciclismo, Tour de ...

