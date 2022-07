Sanremo 2023 | Amadeus vuole una super ospite regina del pop Le trattative sono in corso

(Di domenica 10 luglio 2022) Per la settantatreesima edizione del Festival di, dal 7 all'11 febbraioha puntato un'internazionale: una popstar famosissima che avrà un cachet a dir poco stellare. Chi sarà mai?

Pubblicità

flavstales : io voglio che Ale Mahmood faccia un monologo a Sanremo 2023 - camiskha : @GioCellRed Farà un grande Sanremo 2023 - grillobiagio2 : RT @ciccio_co: GEPPI CUCCIARI SANREMO 2023 - icar0libero : @CIEL0DIPERLE tranquilla ahah, comunque concordo, io sinceramente pens(av)o potesse essere uno dei due o tre di san… - mercutiana : RT @ciccio_co: GEPPI CUCCIARI SANREMO 2023 -

Per rivederli sui palchi italiani bisognerà aspettare il, quando i Maneskin torneranno nel ... Poi è il turno di 'Amandoti', la cover dei Cccp che acantarono con Manuel Agnelli, oggi ...... ma anche dal talent show musicale 'The voice senior' previsto da gennaioin prima serata su ... Antonella Clerici contagiata dal Covid, si sfoga / "Quando sei malata..." Infine parlando di...Per la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, dal 7 all'11 febbraio 2023, Amadeus ha puntato un'ospite internazionale: una popstar famosissima che avrà un cachet a dir poco stellare. Chi s ...Antonella Clerici ha confermato la nuova edizione di The Voice e rivela: "ho avuto successo grazie alla mia imperfezione. Alle ragazze dico: siate uniche" ...