Pubblicità

sportli26181512 : 'Ronaldo ha ricevuto un bonus a sei cifre prima di chiedere il suo trasferimento': Secondo quanto riportato dal Sun… - mazi_anto_ : 4 anni fa Cristiano Ronaldo sceglieva la Juventus Oggi Di Maria ci usa come squadra cuscinetto dopo non aver ricev… -

, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese, avrebbeun bonus annuale sul suo stipendio prima di chiedere al club il trasferimento. Stando a fonti interne, molti non hanno ...Stando a fonti interne,avrebbeun bonus a sei cifre non appena scattato il secondo anno del suo contratto. Alcuni all'interno del club non avrebbero apprezzato le tempistiche del ...Secondo quanto riportato dal Sun, lo United avrebbe versato al giocatore portoghese un bonus annuale prima di sapere della sua volontà di andarsene ...L'arrivo da re, i goal, le vittorie, l'incubo Champions, la rottura: perché Cristiano Ronaldo alla Juve è stata un'occasione mancata. Per tutti.