Roberto Burioni nella bufera per un tweet | ira Salvini e Meloni ' Sei un uomo piccolo' Cos' è accaduto

Pubblicità

AlbertoBagnai : E se loro non riescono a nasconderlo si mette male (cioè bene): - Alessan67153720 : RT @Libero_official: Il vergognoso tweet di #Burioni contro una militante leghista messa alla berlina per i suoi difetti fisici: si scatena… - Luca_MCMLXVII : RT @MT_Meli_: Possiamo dire che, in un paese normale, un imbarazzante personaggio come Roberto Burioni verrebbe tagliato fuori da qualsiasi… - mamelettrico : Roberto Burioni accusato di body shaming, bufera per la risposta a una ragazza su Twitter - ilriformista : Il virologo #Burioni al centro della polemica social e le scuse -

Da tempo il virologo, già da prima che diventasse celebre in tutta Italia per via delle sue analisi sulla pandemia di Covid - 19 , sui social era noto per le sue 'blastate' contro gli haters, soprattutto ...Uno scivolone grottesco, imbarazzante, imperdonabile per. Già, il virologo ha pensato bene di insultare una giovane ragazza leghista per il suo aspetto fisico. Il tutto perché quest'ultima aveva definito il deputato Alex Bazzarro, che in un ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Al centro delle polemiche un tweet del virologo che nel botta-risposta con il deputato leghista Alex Bazzarro ha risposto a un'utente che aveva preso le difese del deputato ripostando una sua foto ...