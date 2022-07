Perché in Italia non abbiamo reagito a dovere per protestare contro questa sentenza? È ora di svegliarsi (Di domenica 10 luglio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Ho l’impressione che la sentenza della Corte suprema americana che ha cancellato il diritto all’aborto negli States non abbia ricevuto in Italia la reazione che meritava. Certo, siamo andati a rispolverare la legge 194 che regola il diritto nel nostro Paese. Certo, ne abbiamo riscontrato i limiti nella pratica diffusissima dell’obiezione di coscienza. Ma l’allarme che deve suonare forte riguarda tutti i diritti, persino quello di rivendicarli. La sentenza americana ha cancellato in un secondo una prerogativa che si riteneva acquisita, dimostrando quanto poco ci vuole a ripiombare nel Medioevo. Qualche rubrica fa, sollevavo il problema del femminismo attuale che fatica a proseguire le proprie battaglie, forse Perché sono diventate poco ... Leggi su iodonna (Di domenica 10 luglio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Ho l’impressione che ladella Corte suprema americana che ha cancellato il diritto all’aborto negli States non abbia ricevuto inla reazione che meritava. Certo, siamo andati a rispolverare la legge 194 che regola il diritto nel nostro Paese. Certo, neriscontrato i limiti nella pratica diffusissima dell’obiezione di coscienza. Ma l’allarme che deve suonare forte riguarda tutti i diritti, persino quello di rivendicarli. Laamericana ha cancellato in un secondo una prerogativa che si riteneva acquisita, dimostrando quanto poco ci vuole a ripiombare nel Medioevo. Qualche rubrica fa, sollevavo il problema del femminismo attuale che fatica a proseguire le proprie battaglie, forsesono diventate poco ...

Pubblicità

berlusconi : Qualcuno parla di “costruire un centro politico” del Paese. Vorrei ricordare che il centro è Forza Italia, che in I… - forza_italia : 'Il centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile perché costituisce la testimonianza e la conti… - vogue_italia : Nel mondo i BTS hanno 90 milioni di fan. Michela Murgia ci spiega perché Lisa e Taehyung, idoli del K Pop, sono le… - AlfredoDalFerro : @gspazianitesta Al Senato sarà lo stesso. Perché stupirsi visto che in tutto il mondo civile l'hanno già fatto? È… - marosa259 : RT @antonio19523: @lucianonobili @matteorenzi @ItaliaViva Un appello accorato ai leaders nazionali di @ItaliaViva : per favore, occupatevi… -

Reddito di cittadinanza, effetto devastante, cosa deve fare Draghi come un buon amministratore di Società in ctisi Con il risultato che il sommerso sta aumentando anche perché il percettore del reddito di ... Per quanto le forniture di armi dell'Italia costituiscano una parte infinitesimale delle spese di difesa ... Prete arrestato per violenza sessuale su minori, in aula il racconto della vittima Premessa: don Giuseppe Rugolo è imputato in un processo con molte prove a carico ma in Italia vige ... il prete si sarebbe opposto dicendo che 'commetteva peccato perché doveva fare sesso solo con lui '... la Repubblica Con il risultato che il sommerso sta aumentando ancheil percettore del reddito di ... Per quanto le forniture di armi dell'costituiscano una parte infinitesimale delle spese di difesa ...Premessa: don Giuseppe Rugolo è imputato in un processo con molte prove a carico ma invige ... il prete si sarebbe opposto dicendo che 'commetteva peccatodoveva fare sesso solo con lui '... Biennale di Venezia. Perché il Lido racconta l'Italia