Pentathlon, Europei U19 & U17 2022: bronzo per Elisa Sala e Matteo Bovenzi nella staffetta mista

Sono proseguiti oggi a Cracovia, in Polonia, gli Europei U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nella staffetta mista U19 terzo posto per Elisa Sala e Matteo Bovenzi, mentre nella finale femminile U17 si sono classificate quinte nella graduatoria a squadre Anna Chiara Allara, Teresa Gioia e Giulia Fancelli. nella staffetta mista U19 Elisa Sala (Avia Pervia) e Matteo Bovenzi (Area 51) hanno conquistato la medaglia di bronzo. Oro a Lucie Hlavackova e Stepan Surma (Repubblica Ceca), argento ai polacchi Malgorzata Karbownik e Michal ...

