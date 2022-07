Marcia NonViolenta | dall’Italia a Kiev tutti in piazza per la pace in Ucraina

(Di domenica 10 luglio 2022)in in una manifestazione congiunta tra le città italiane, europee ed ucraine. Una grande mobilitazione di solidarietà per rimarcare il bisogno e il desiderio diininIl 10 luglio 2022 è prevista unanon violente per lain. Sono coinvolte città italiane ed europee con gli attivisti del progetto Mean che saranno aper un’azione solidale in. “Mean è un progetto promosso da trentacinque soggetti nazionali della Società civile nato con l’idea di tenere viva la forza trasformatrice della nonviolenza attiva dentro lo scenario ...

"Movimento europeo di azione" è il nome; Mean la sigla. E lunedì sarà protagonista ... quando i serbi di Bosnia uccisero 8mila musulmani Due gli slogan che scandiscono lapacifista. ...È partita stamattina all'alba dall'Italia per l'Ucraina la delegazione del Movimento europeo di azione(Mean) che promuoverà l'11 luglio a Kiev la primanella capitale da quando è iniziata l'aggressione. Il Progetto Mean è nato ad aprile 2022, per favorire il dialogo tra la società civile europea, quella ucraina e quella russa, a ...Il corteo nonviolento per chiedere la pace in Ucraina è in programma il prossimo 11 luglio 2022 nella capitale del Paese, teatro in questi mesi di ...Il Movimento europeo di azione nonviolenta manifesterà lunedì nella capitale dell’Ucraina con i pacifisti locali ...