Lo smacco di Wimbledon: vietato ai russi, lo vince una russa (Di domenica 10 luglio 2022) Il karma è karma. Vi ricordate la diatriba, che ha investito il torneo tennistico più prestigioso al mondo, Wimbledon, per aver escluso unilateralmente i tennisti russi e bielorussi, causa la guerra in Ucraina? Ecco, proprio ieri, si è concluso il grande Slam femminile che ha visto trionfare proprio una tennista russa. No, non stiamo scherzando. La vittoria di Elena Rybakina, giovanissima promettente classe '99, rappresenta la più grande beffa, il più grande sberleffo agli organizzatori del torneo inglese. Rybakina è spacciata come kazaka, ma ha acquisito la cittadinanza solamente nel 2018. In realtà, carta d'identità docet, l'atleta è nata il 17 giugno 1999 a Mosca. Ora, lungi da noi diventare professori universitari di geografia, appare però evidente come la città non sia in Kazakistan, ma capitale del Paese nemico ...

