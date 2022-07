Lazio, colpo Maximiano per la porta: fissate le visite mediche (Di domenica 10 luglio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti stanno per chiudere il colpo Maximiano per la porta. fissate le visite mediche Luis Maximiano è pronto a sbarcare a Roma. Il blitz dell’agente, arrivato ieri pomeriggio, ha – di fatto – chiuso l’affare a favore della Lazio: in questi minuti è stata trovata la quadra anche con il Granada che lascerà partire il portiere nelle prossime ore. Come riporta Fabrizio Romano, l’estremo difensore si trasferirà all’ombra del Colosseo a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più 500mila di bonus. Non sono state inserite clausole rescissorie e non sono previste percentuali da versare al Granada per una futura vendita. Maximiano si legherà ai colori biancocelesti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Calciomercato: i biancocelesti stanno per chiudere ilper laleLuisè pronto a sbarcare a Roma. Il blitz dell’agente, arrivato ieri pomeriggio, ha – di fatto – chiuso l’affare a favore della: in questi minuti è stata trovata la quadra anche con il Granada che lascerà partire il portiere nelle prossime ore. Come riFabrizio Romano, l’estremo difensore si trasferirà all’ombra del Colosseo a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più 500mila di bonus. Non sono state inserite clausole rescissorie e non sono previste percentuali da versare al Granada per una futura vendita.si legherà ai colori biancocelesti ...

