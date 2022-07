Google Cloud: cosa c’è da sapere (Di domenica 10 luglio 2022) Google è una delle aziende, insieme ad Amazon, in grado di offrire i migliori servizi di web hosting presenti sul mercato. In particolare, Google Cloud si pone come lo strumento giusto per la trasformazione digitale delle aziende, consentendo loro di risolvere molti problemi legati alle infrastrutture e alla conservazione e analisi dei dati. I servizi principali di Google Cloud Google Cloud offre oltre 100 prodotti adatti alle esigenze più disparate, ciascuno appartenente a una categoria più ampia: Componenti di base per l’intelligenza artificiale (inclusi sintetizzatori vocali, sistemi di riconoscimento vocale e trascrizione del parlato, addestramento di modelli di machine learning); Gestione delle API (protezione, gestione e sviluppo); Calcolo (macchine ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 10 luglio 2022)è una delle aziende, insieme ad Amazon, in grado di offrire i migliori servizi di web hosting presenti sul mercato. In particolare,si pone come lo strumento giusto per la trasformazione digitale delle aziende, consentendo loro di risolvere molti problemi legati alle infrastrutture e alla conservazione e analisi dei dati. I servizi principali dioffre oltre 100 prodotti adatti alle esigenze più disparate, ciascuno appartenente a una categoria più ampia: Componenti di base per l’intelligenza artificiale (inclusi sintetizzatori vocali, sistemi di riconoscimento vocale e trascrizione del parlato, addestramento di modelli di machine learning); Gestione delle API (protezione, gestione e sviluppo); Calcolo (macchine ...

nuovasocieta : Google Cloud: cosa c’è da sapere - mikecoulson48 : Google: no data centre in Saudi Arabia - AmirKhamsei : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT I dati dei cittadini italiani presso l'amministrazione pubblica sono custoditi nel 'cl… - ItalianPolitics : Psn: Tim, Leonardo, Cdp e Sogei sorpassano il tandem Fastweb-Aruba per il Cloud nazionale - Startmag [NOTA BENE: i… - wavesblog : Cloud “nazionale”: Google, Microsoft ed Oracle @sole24ore -