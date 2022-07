F1, Mattia Binotto: “Leclerc ha pressato Verstappen, doppietta alla portata. Motore forte, l’affidabilità si aggiusta” (Di domenica 10 luglio 2022) La Ferrari festeggia la splendida vittoria di Charles Leclerc nel GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Spielberg. Il monegasco ha trionfato in maniera perentoria, superando Max Verstappen nel corso del dodicesimo giro e poi imbastendo una splendida strategia con il proprio muretto, gestendo in maniera brillante l’usura delle gomme e dando uno scacco matto importante alla Red Bull. L’alfiere della Scuderia di Maranello ha recuperato così sei lunghezze nei confronti dall’olandese in classifica generale e ora si è portato a 38 punti di ritardo dal Campione del Mondo. Il sorriso non è però completo perché è sfumata la doppietta, ormai in cassaforte, a causa di problemi tecnici sulla monoposto di Carlos Sainz. Mattia Binotto, team ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) La Ferrari festeggia la splendida vittoria di Charlesnel GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Spielberg. Il monegasco ha trionfato in maniera perentoria, superando Maxnel corso del dodicesimo giro e poi imbastendo una splendida strategia con il proprio muretto, gestendo in maniera brillante l’usura delle gomme e dando uno scacco matto importanteRed Bull. L’alfiere della Scuderia di Maranello ha recuperato così sei lunghezze nei confronti dall’olandese in classifica generale e ora si è portato a 38 punti di ritardo dal Campione del Mondo. Il sorriso non è però completo perché è sfumata la, ormai in cassa, a causa di problemi tecnici sulla monoposto di Carlos Sainz., team ...

