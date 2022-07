F1 GP Austria, Perez: “Contatto con Russell decisivo per la gara, prima ero chiaramente in vantaggio” (Di domenica 10 luglio 2022) Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, ha espresso tutta la sua delusione dopo la gara di oggi in Austria. Queste le sue parole: ““Nel momento del Contatto con George Russell ero chiaramente in vantaggio. Spettava a lui controllare la vettura, cosa che chiaramente non ha fatto. Io non avrei potuto fare altro, gli ho anche dato lo spazio necessario. Dal mio punto di vista non potevo fare di più, altrimenti sarei finito direttamente nella ghiaia. Sicuramente non mi aspettavo che George compisse una manovra simile, non è da lui”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Il pilota della Red Bull, Sergio, ha espresso tutta la sua delusione dopo ladi oggi in. Queste le sue parole: ““Nel momento delcon Georgeeroin. Spettava a lui controllare la vettura, cosa chenon ha fatto. Io non avrei potuto fare altro, gli ho anche dato lo spazio necessario. Dal mio punto di vista non potevo fare di più, altrimenti sarei finito direttamente nella ghiaia. Sicuramente non mi aspettavo che George compisse una manovra simile, non è da lui”. SportFace.

