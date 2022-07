Edo De Laurentiis: «Apertura a Dybala? No, ma il Napoli può comprare tutti» (Di domenica 10 luglio 2022) . Le parole del vicepresidente b De Laurentiis, vice presidente del Napoli, è tornato a parlare di Paulo Dybala dopo la frase che aveva fatto sognare i tifosi azzurri. «Ho dato le speranze per l’arrivo di Dybala? Io non ho detto niente, mi sono rimesso soltanto alle parole che ha detto ieri Giuntoli. Non c’è stata nessuna Apertura, qualsiasi giocatore potrebbe essere comprato dal Napoli. Dobbiamo rendere questa rosa competitiva e basta, chi verrà verrà per essere pronto a dare al Napoli il 100%». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Le parole del vicepresidente b De, vice presidente del, è tornato a parlare di Paulodopo la frase che aveva fatto sognare i tifosi azzurri. «Ho dato le speranze per l’arrivo di? Io non ho detto niente, mi sono rimesso soltanto alle parole che ha detto ieri Giuntoli. Non c’è stata nessuna, qualsiasi giocatore potrebbe essere comprato dal. Dobbiamo rendere questa rosa competitiva e basta, chi verrà verrà per essere pronto a dare alil 100%». L'articolo proviene da Calcio News 24.

