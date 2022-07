Difendere la libertà e lavorare per la pace La missione per le democrazie

Leggi su formiche

(Di domenica 10 luglio 2022) Durante gli anni del bipolarismo Stati Uniti-Unione Sovietica la comunità intellettuale si è divisa in nome di due parole chiave:. Il termine e il concetto di(nei suoi molteplici significati) rappresentavano la stella popolare per gli studiosi che sostenevano i valori della democrazia politica e dello stato di diritto. Quelli di(con le sue numerose implicazioni in termini di politica estera e difesa) erano viceversa “monopolizzati” dagli intellettuali più vicini all’Unione Sovietica. Questa distinzione – che ho volutamente schematizzato – ha animato la discussione intellettuale nell’immediato secondo dopoguerra e negli anni successivi. Dal 1950 al 1966 Il Congresso per ladella cultura promosso dagli Stati Uniti ha coinvolto intellettuali di primo piano come ...