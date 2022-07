Uomo annega in mare nelle Marche: un figlio disperso, l'altro in ospedale (Di sabato 9 luglio 2022) Arriva da Fano la storia di una tragedia familiare. Un padre è morto annegato mentre stava facendo il bagno assieme a due figli. Uno dei due è stato raggiunto dai soccorsi e trasportato in ospedale. L'altro risulta disperso. É la terribile sintesi di quanto accaduto in provincia di Pesaro-Urbino nella mattinata del 9 luglio. L'allarme sarebbe scattato dopo le 8. mare mosso e forti venti nella zona di Fano L'Uomo aveva 46 anni. I due figli 13 e 8. É il più piccolo a risultare ancora disperso. Immediati sono scattati i soccorsi da parte degli operatori dello stabilmente balneare dove i fatti sono avvenuti, riuscendo a portare a riva uno dei due bambini. Sul luogo dell'accaduto sono arrivate le squadre e i mezzi di Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e Vigili del ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 9 luglio 2022) Arriva da Fano la storia di una tragedia familiare. Un padre è mortoto mentre stava facendo il bagno assieme a due figli. Uno dei due è stato raggiunto dai soccorsi e trasportato in. L'risulta. É la terribile sintesi di quanto accaduto in provincia di Pesaro-Urbino nella mattinata del 9 luglio. L'allarme sarebbe scattato dopo le 8.mosso e forti venti nella zona di Fano L'aveva 46 anni. I due figli 13 e 8. É il più piccolo a risultare ancora. Immediati sono scattati i soccorsi da parte degli operatori dello stabilmente balneare dove i fatti sono avvenuti, riuscendo a portare a riva uno dei due bambini. Sul luogo dell'accaduto sono arrivate le squadre e i mezzi di Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e Vigili del ...

