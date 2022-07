Un altro bug infastidisce gli utenti di Gmail: sparirà da solo (Di sabato 9 luglio 2022) C’è un bug di Gmail che stava dando un po’ di fastidio a qualche utente, anche se adesso sembra essere acqua passata. Può capitare che, di tanto in tanto, le applicazioni ed i servizi del colosso di Mountain View diano qualche problema, proprio come successo nelle scorse ore al client di posta elettronica. Gmail, infatti, insisteva nel mostrare un banner nella parte superiore della schermata chiedendo ai consumatori se desideravano continuare a ricevere messaggi dal mittente di turno. Il banner informava, inoltre, i clienti che gli sviluppatori avrebbero gradito ricevere un feedback sul messaggio con l’obiettivo di stabilire se dovesse essere contrassegnato come spam (l’utente, a quel punto, doveva rispondere se sì o se no). Il problema nasce nel momento in cui il banner tende a comparire ad ogni email che si riceve, anche per quanto riguarda quelle ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 luglio 2022) C’è un bug diche stava dando un po’ di fastidio a qualche utente, anche se adesso sembra essere acqua passata. Può capitare che, di tanto in tanto, le applicazioni ed i servizi del colosso di Mountain View diano qualche problema, proprio come successo nelle scorse ore al client di posta elettronica., infatti, insisteva nel mostrare un banner nella parte superiore della schermata chiedendo ai consumatori se desideravano continuare a ricevere messaggi dal mittente di turno. Il banner informava, inoltre, i clienti che gli sviluppatori avrebbero gradito ricevere un feedback sul messaggio con l’obiettivo di stabilire se dovesse essere contrassegnato come spam (l’utente, a quel punto, doveva rispondere se sì o se no). Il problema nasce nel momento in cui il banner tende a comparire ad ogni email che si riceve, anche per quanto riguarda quelle ...

