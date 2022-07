Ultime Notizie Roma del 09-07-2022 ore 15:10 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 1 luglio al microfono Giuliano Ferrigno la posizione della Cina nei confronti dell’ invasione russa dell’Ucraina non è ancora del tutto Chiara nonostante siano passati già quattro mesi e mezzo da quel fatidico 24 febbraio il numero di stato americano Antoni blinken ha chiesto espressamente alla cena di condannare l’aggressione russa all’ucraina link en Espera dall’altro in colloquio costruttivi con Pechino parlando in via del bilaterale con mologo huang HE a margine del G20 ministeriale degli esseri di Bali intanto l’ultima mossa delle forze russe è stato un bombardamento della Regione Ucraina di Nicolai nel sud del paese Sono state danneggiate due stazioni ferroviarie alcune case per il momento non si segnalano vittime ancora esteri caos in Sri Lanka dove è ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 1 luglio al microfono Giuliano Ferrigno la posizione della Cina nei confronti dell’ invasione russa dell’Ucraina non è ancora del tutto Chiara nonostante siano passati già quattro mesi e mezzo da quel fatidico 24 febbraio il numero di stato americano Antoni blinken ha chiesto espressamente alla cena di condannare l’aggressione russa all’ucraina link en Espera dall’altro in colloquio costruttivi con Pechino parlando in via del bilaterale con mologo huang HE a margine del G20 ministeriale degli esseri di Bali intanto l’ultima mossa delle forze russe è stato un bombardamento della Regione Ucraina di Nicolai nel sud del paese Sono state danneggiate due stazioni ferroviarie alcune case per il momento non si segnalano vittime ancora esteri caos in Sri Lanka dove è ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Monza, Sassuolo, Barcellona e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - sole24ore : ?? Secondo l'Ambasciata russa negli Usa, gli americani vogliono prolungare il conflitto in Ucraina:… - RobbyDreamer : ULTIME NOTIZIE Emerge un filmato che si dice riguardi il presidente Rajapakse in fuga dallo Sri Lanka a bordo di u… - TuttoSuMilano : IL TITOLO DI MIGLIOR MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE VA A TRE STUDENTESSE DI MILANO - -