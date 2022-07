Tragedia a Fano, papà annega mentre fa il bagno con i figli: grave il 13enne, disperso il piccolo di 8 anni (Di sabato 9 luglio 2022) Una Tragedia che irrompe in una giornata estiva, in mezzo a famiglie e vacanzieri in spiaggia. In zona Gimarra a Fano (Pesaro), un papà annega mentre fa il bagno insieme ai figli, di 8 e 13 anni, vicino agli scogli. I soccorsi riescono a strappare al peggio il ragazzino più grande, di 13 anni, soccorso in condizioni serie e trasportato in ospedale. Il bambino più piccolo, invece, di soli 8 anni, risulta ancora disperso. Le ricerche, che sta coordinando la guardia costiera di Pesaro, sono comunque alacremente in corso, appese a un filo di speranza… Tragedia del mare Fano, papà annega mentre fa il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 luglio 2022) Unache irrompe in una giornata estiva, in mezzo a famiglie e vacanzieri in spiaggia. In zona Gimarra a(Pesaro), unfa ilinsieme ai, di 8 e 13, vicino agli scogli. I soccorsi riescono a strappare al peggio il ragazzino più grande, di 13, soccorso in condizioni serie e trasportato in ospedale. Il bambino più, invece, di soli 8, risulta ancora. Le ricerche, che sta coordinando la guardia costiera di Pesaro, sono comunque alacremente in corso, appese a un filo di speranza…del marefa il ...

